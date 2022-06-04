В интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна за рубеж. Также Путин назвал несколько способов, как это сделать. В том числе и через территорию Беларуси.

В частности, Путин сказал:

– Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому.

Президент России назвал несколько вариантов, как это осуществить. По его словам, вывоз зерна можно осуществить с украинской территории через Одессу, однако, Украина заминировала подходы к порту.

– Пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Назвал Путин и еще одно условие:

– Они должны […]поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены для того, чтобы затруднить вход в эти порты на Юге Украины.

При этом в России пообещали не пользоваться разминированием для атак с моря.

Второй вариант, озвученный Путиным, – через порты на Азовском море в Бердянске и Мариуполе, которые находятся под контролем у российских сил.

– Мы заканчиваем работу по разминированию, украинские войска когда-то заминировали там в три слоя, – сказал Путин. Он добавил, что для этого случая потребуется также «необходимая логистика», и гарантировал как безопасность подходов к этим портам, так и заход иностранных судов туда, а позднее их движение по Азовскому и Черному морям. Также президент России сказал, что РФ не станет выдвигать условий для такого варианта.

Вывоз зерна из Украины возможен через Дунай, а дальше по территории Румынии. Еще один вариант, сказал Путин, – через Венгрию и Польшу.

– Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, нужно вагонные тележки менять, но это дело просто нескольких часов, – сказал Путин, отметив особенности постсоветской и европейской железной дорог.

А самый простой вариант, подчеркнул Путин, – это вывоз зерна через Беларусь.

– Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси, – сказал президент России. И добавил, что таким образом ставит вопрос Александр Лукашенко.

3 июня 2022 года вопрос вывоза зерна из Украины через Беларусь Александр Лукашенко обсуждал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В частности, Лукашенко озвучил вариант с транзитом через Беларусь в страны Балтии и снятие санкций с республики.

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