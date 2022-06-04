Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл посещает Беларусь. Первое, что сделал – возложил венок к монументу Победы в Минске.

Вечером глава РПЦ возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а завтра он совершит литургию в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

На 6 июня запланирована встреча с Александром Лукашенко.

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