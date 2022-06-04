Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл посещает Беларусь. Первое, что сделал – возложил венок к монументу Победы в Минске.
Вечером глава РПЦ возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а завтра он совершит литургию в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.
На 6 июня запланирована встреча с Александром Лукашенко.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!