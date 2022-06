Певицу Мэрайю Кэри обвинили в плагиате песни All I Want for Christmas Is You. С нее требуют взыскать компенсацию в размере 20 млн долларов.

Автор песен Энди Стоун обратился в окружной суд США в Восточном округе Луизианы с иском о нарушении авторских прав против Мэрайи Кэри. По словам Стоуна, он записал песню All I Want For Christmas Is You задолго до того, как певица выпустила свой рождественский хит с таким же названием.

Стоун утверждает, что композиция была записана им еще в 1989 году в Нэшвилле, в 1993-м она транслировалась по радио, тогда же он снял на нее клип. Что касается трека Кэри, его дебют состоялся в 1994-м. Хотя песни звучат по-разному, истец требует взыскать с исполнительницы внушительную компенсацию в размере 20 млн долларов за использование придуманного им названия без согласования с ним.

