С таким предложением на заседании Национального совета по гендерной политике при Совмине выступил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский 3 июня.

Действующая редакция списка тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин, предусматривает 181 позицию.

Как сообщает пресс-служба министерства, из списка предлагается исключить 93 позиции неактуальных для современного производства видов работ, а также работ, где условия труда по результатам аттестаций отнесены к допустимым или оптимальным и которые не представляют опасности для репродуктивного здоровья женщины.

По-прежнему “неженскими” остаются профессии паяльщика, дистиллировщика ртути, сталевара у мартеновских печей, взрывника, говорится в сообщении. Также женщину не возьмут ремонтировать вручную асфальтобетонные покрытия дорог, работать с применением вибро- и пневмоинструмента, а также на должности кузнецов, пожарных, лесорубов, землекопов и ряда других профессий.

Список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, существовал еще в СССР. В Беларуси данный список трижды пересматривался (в 1994, 2000 и 2014 годах) в связи с изменившимися условиями труда по отдельным видам работ, совершенствованием технологических процессов, внедрением новой техники.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»