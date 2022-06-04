О начале грядущих в стоматологиях страны проверок заявила начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси Юлия Авхукова.

По ее словам, проверка медцентров страны — это только первый этап работы ведомства в этом направлении. На очереди стоматологии. По словам Юлии Авхуковой у КГК «есть вопросы» и к ним. КГК заинтересовалось фактами дороговизны стоматологических услуг в Беларуси. Представитель КГК сказала, что цены на услуги в белорусских стоматологиях должны быть доступны пациентам, поэтому обращения людей по поводу стоимости услуг в этой сфере «вполне обоснованы», пишет sputnik.

Отметим, что цены на услуги зубных врачей в Беларуси выросли после скачка курса белорусского рубля, связанного с ситуацией в Украине. Более 90% материала и оборудования для работы белорусских стоматологов — зарубежные. Поставка некоторых позиций затруднена до сегодняшнего дня. За последние месяцы цены на услуги стоматологов выросли примерно в полтора раза.

Минздрав Беларуси также мониторит цены на эти услуги.

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