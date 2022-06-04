Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

“Конечно, да”, – заявил Яблоньский, отвечая на вопрос, началась ли уже работа над очередным пакетом санкций.

Замминистра подчеркнул, что “санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT”. Он уточнил, что речь идет, прежде всего, о “Газпромбанке”. “Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности”, – добавил Яблоньский. По его словам, помимо этого Польша считает необходимой конфискацию, а не только замораживание, российских активов в ЕС. “По этому вопросу уже ведутся работы”, – отметил политик.

Накануне Европейский союз одобрил шестой пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти а также отключение от SWIFT трех банков. Шестой пакет распространился и на Беларусь.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»