“Таких ещё нигде не видел за всю жизнь, сколько езжу, а езжу уже 20 лет. Ну эти… просто жесть”, – написал в редакцию АвтоГродно водитель МАЗа, который проехал по трассе М6 через облако насекомых. И он был не единственным. Гродненские водители показали последствия встречи с насекомыми.

Водители, которые сообщили в редакцию о нашествии насекомых, ехали по одному и тому же участку трассы М6 – между Воложином и Ивьем. Было это 1 июня, в среду.

– Все, кто ехал в Гродно по трассе в тот вечер, сворачивали на заправку у поворота на Ивье и пытались хоть как-то отмыть стекла своих автомобилей. На заправке были даже очереди за шваброй и ведром с водой. Водители говорили, что таких крупных насекомых и в таком количестве еще не встречали, – рассказала АвтоГродно Алеся, которая проехала через облако насекомых на мотоцикле.

– Эти насекомые моментально налипали на стекла, их было невозможно смыть щетками, а выходить в том месте как-то не хотелось, – добавил водитель МАЗа.

– Я сегодня на мойку приехал, на мойке были в шоке просто, такого не видели нигде и никогда, – рассказывает АвтоГродно водитель грузовика DAF, который также был в это время на трассе М6. – Час мыли с кислотой, еле отмыли кабину.

– Я и на трассе пытался почистить стекла, останавливался, доливал омыватель. Но эти насекомые, даже не знаю что за они, они летели без разбору, били по лицу, в кабину моментом залетали. Как будто дикие какие-то, – добавил мужчина.

Вероятно, это сезонное появление насекомых. Читатели АвтоГродно, которые днем позже проезжали по указанному участку, уже с таким большим скоплением насекомых уже не встречались.

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