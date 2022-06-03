В Пружанском районе утонул рыбак

По данным следствия, вечером 2 июня 38-летний житель Пружанского района рыбачил с резиновой лодки в водоеме возле деревни Зеленевичи. По предварительной информации, во время рыбалки лодка перевернулась, мужчина упал в воду и утонул. Вскоре на его поиски прибыл отец и извлек тело из воды, сообщает Следственный комитет.
Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Пружанским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Во время рыбалки с лодки не следует пренебрегать мерами предосторожности:
- не стоит отплывать далеко от берега
- не перегружайте лодку грузом, чтобы не повлечь ее переворота
- не рыбачьте с лодки, если не умеете плавать, ведь страх перед водой лишь усугубит положение в экстремальной ситуации
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