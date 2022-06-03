В Пружанском районе утонул рыбак

По данным следствия, вечером 2 июня 38-летний житель Пружанского района рыбачил с резиновой лодки в водоеме возле деревни Зеленевичи. По предварительной информации, во время рыбалки лодка перевернулась, мужчина упал в воду и утонул. Вскоре на его поиски прибыл отец и извлек тело из воды, сообщает Следственный комитет.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Пружанским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Во время рыбалки с лодки не следует пренебрегать мерами предосторожности:

не стоит отплывать далеко от берега

не перегружайте лодку грузом, чтобы не повлечь ее переворота

не рыбачьте с лодки, если не умеете плавать, ведь страх перед водой лишь усугубит положение в экстремальной ситуации

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»