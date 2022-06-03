Трехлетний мальчик пострадал в столкновении «Пежо» и «Лады»

В Логойском районе на витебской автодороге, недалеко от деревни Зеленый Луг, вечером 2 июня столкнулись автомобили «Пежо-307» и «Лада Веста». В аварии пострадал трехлетний мальчик, пассажир российской машины, сообщает mlyn.by.

Происшествие случилось около 18:40 на 42 километре автодороги М3 «Минск – Витебск». Автомобилем «Пежо-307» управлял 30-летний житель Логойского района, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он ехал в направлении Витебска и, поворачивая налево, не пропустил «Ладу Веста» под управлением 33-летней жительницы Витебской области, которая в этот момент двигалась попутно и шла на обгон. Машины столкнулись.

В результате аварии пострадал трехлетний пассажир «Лады». Мальчик находился на руках у папы на заднем сидении автомобиля. Ребенок не был усажен в детское кресло и не пристегнут ремнем безопасности. Возможно, из-за того, что у него нога была в гипсе.

Маленький пассажир получил травму руки. После осмотра доктора его отпустили домой.

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