МВД и Генпрокуратура уже несколько месяцев через все СМИ предупреждают белорусов о новом виде телефонного мошенничества. Соответствующие объявления периодически звучат в общественном транспорте – трамваях, троллейбусах, метро.

Суть нового способа выманивания денег проста: на телефонный номер звонят неизвестные, сообщают о том, что ваш родственник попал в ДТП (или поимел какие-то иные проблемы с законом), и предлагают заплатить за «урегулирование ситуации».

«Граждане, не поддавайтесь!» – призывают правоохранители. Но граждане всё равно отдают деньги аферистам.

«За первые 4 месяца текущего года было возбуждено порядка 80 уголовных дел по подобным фактам телефонного мошенничества. За май мы уже имеем порядка 160 уголовных дел», – рассказала прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Евгения Морозова.

Глава Следственного комитета Дмитрий Гора признался, что мошенники пытались «развести» даже его родственников.

«Я это знаю не понаслышке, потому что такие звонки были и родственникам моей жены. Им позвонили и сообщили, что дочь попала в ДТП. Слава Богу, там была первая реакция позвонить быстренько мне и спросить, действительно ли произошло ДТП. Я сказал, что такого не было», – рассказал Дмитрий Гора в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Очень хорошо, что правоохранители предупреждают. Но почему никто – никто! – не говорит о причинах, по которым такой вид мошенничества вообще стал возможен?

Людям сообщают о том, что у их близкого возникла проблема с правоохранителями, и они быстренько отдают деньги, чтобы ее уладить.

Родственники главы Следственного комитета не дочери своей позвонили, чтобы узнать подробности ЧП, а сразу стали звонить высокопоставленному свояку.

О чем это свидетельствует? О том, что многочисленные рапорты о кристальной чистоте белорусских правоохранителей, об успешной борьбе с коррупцией просто засоряют эфир. Что люди в них не верят, а потому не раздумывая отдают свои деньги, как только слышат про «проблему с законом».

Вот если бы кому-то позвонили, представились работниками ЖЭСа и сказали: «Ваш сын затопил квартиру соседа, поэтому мы едем к вам за парой тысяч долларов для улаживания ситуации», – какой была бы реакция большинства? Правильно: девять человек из десяти послали бы звонившего по известному адресу, а один пошел бы писать заявление в милицию. Но когда звонят, представляются сотрудниками милиции и предлагают за деньги уладить вопрос, то реакция совершенно другая.

Объяснять почему, думаю, не стоит. Все и так это знают.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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