Вадим СИНЯВСКИЙ, министр по чрезвычайным ситуациям:

– Глава государства мне поставил задачу и определил необходимость подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. Первое – это внутренние проблемы – проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны – в интересах Министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности…

Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС.

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БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Пожарный с гранатометом – это по-нашему

Вооружить МЧС, выдать оружие, обучить личный состав стрельбе – дело плевое. Только нужно понимать, что при таком подходе в случае вооруженного конфликта полноценных спасателей у нас не будет.

Вы никогда не задумывались, почему в зоны вооруженных конфликтов гуманитарную помощь доставляют именно подразделения МЧС? Почему именно самолеты МЧС вывозят людей из зоны боевых действий? Почему именно сотрудники МЧС первыми прибывают на помощь пострадавшим во время войны?

Читая новости о войне в Украине, вы, наверное, обратили внимание, например, на такую: когда российские военные заняли Чернобыльскую АЭС, сотрудники МЧС Украины продолжали тушить пожары в зоне отчуждения.

Или захват Запорожской АЭС, когда снаряд попал в находившийся на ремонте первый энергоблок, и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала: «Пожарные ждут окончания боя, чтобы начать тушение». Что потом и произошло.

Почему так? Почему российские войска пропускали украинских спасателей к себе в тыл? Почему захваченную россиянами Запорожскую АЭС тушили украинские пожарные? Почему они тушили нефтебазы, заводы, химические склады в зоне боевых действий? Да потому, что спасатели – это «армия без оружия». В лучшем случае им может быть выдан пистолет Макарова для собственной защиты, и то не всегда и не всем.

Спасатели, как и военные медики, в зоне конфликтов имеют особый статус. Потому что их задача не убивать, а спасать.

Беларусь решила спасателей вооружить. Более трех месяцев назад, когда такое решение принималось с участием Александра Лукашенко, он заявил: «Если произойдет какой-то конфликт, не дай Бог война, у нас что, сотрудники МЧС – крепкие, надежные – будут в стороне? Нет, они не только пожар будут тушить. Пожарные – это ушло в прошлое. Это спасатели и вторая функция – вооруженные люди, которые в случае времени «Ч» станут на защиту нашей Родины. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы? Или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да».

Но совещание было 7 февраля, до начала войны в Украине. Неужели никому не пришло в голову хотя бы сейчас изучить украинский опыт и задуматься: почему Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией с 2014 года – захвата Крыма и части Донбасса, не вооружает своих спасателей? Почему Украина создавала тероборону, готовила людей и резервы, но не всучила спасателям пулеметы, гранатометы и тяжелую военную технику? Они что, идиоты?

Но если так, то почему «мощнейшая российская армия», рвавшаяся захватить Киев, сломала зубы на Буче и вынуждена была отступить?

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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В Беларуси вооружены не только армия и милиция

Еще в прошлом году МВД установило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые выдаются работникам предприятий с особыми уставными задачами. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Например, главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря получают по одному оружию с нарезным стволом и одному – с гладкоствольным.

Стрелкам БФСО «Динамо» выдается 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных винтовок и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9х17. Белорусское общество охотников и рыболовов также получает винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры – по 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие «ГардСервис» получает револьверы. Некоторым сотрудникам вдобавок выдаются охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, слезоточивый газ и шокеры.

По пистолету или револьверу получают инкассаторы – старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат выдается на одну инкассаторскую бригаду.

Доступ к оружию имеют и работники госпредприятия «Специальная связь» – фельдъегеря по специальным поручениям и другие.

Спецсредства получают и почтовые операторы. Пистолет или револьвер могут иметь при себе сотрудники «Белпочты» – начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.

У многих в связи с этим возник вопрос: если мы видим бабушку почтальона, то она обязательно вооружена и прошла боевую подготовку? А тысячи почтовых отделений по всей стране – это вооруженные объекты? Ответ: нет. Оружие выдается в случаях особой необходимости. Как правило, тем, кто перевозит деньги и почтовые отправления особой важности.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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