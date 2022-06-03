Ответил: «Живым не возьмут»

В суде по «делу группы Автуховича», который продолжается в Гродно, про терроризм пока говорилось мало, а вот про то, что группу слепили из случайных людей, – достаточно.

Правда, обиду на это некоторые фигуранты высказывают не следствию, а Николаю Автуховичу, которому по одному из обвинений грозит смертная казнь.

В чем обвиняют Автуховича?

Судебное слушание по этому делу открытое, хотя и проходит на территории Гродненской тюрьмы. Поэтому наконец стало известно, в чем же конкретно обвиняют «Автуховича и подельников».

Как озвучила гособвинитель в ходе судебного процесса, Николай Автухович совместно с Артуром Попком (он находится в розыске) в ноябре 2020 года в Украине незаконно приобрели пистолеты, самодельное устройство для заглушки звука, боеприпасы, тротиловые шашки, взрывные устройства. Они незаконно хранили и перевозили вооружение. И, как было озвучено, действия были предприняты с целью захвата власти, не исключая физического устранения высшего лица государства.

13 ноября 2020 года всё приобретенное вооружение было доставлено до границы и перемещено по незаконному коридору вне пограничного пункта в Лельчицком районе. После перенесено по месту жительства участника группы Виктора Снегура.

Вечером на автомобиле вооружение перевезли в соседнюю деревню, позже – вглубь страны. Часть вооружения Николай Автухович хранил при себе, другую спрятал в тайнике в Минском районе. Место, где оно было закопано, Николай Автухович обозначил и зафиксировал на телефон. 16 ноября 2020 года, по данным следствия, часть оружия и патронов он перевез в Крупский район и передал Ольге Майоровой.

19 ноября Николай Автухович изготовил взрывное устройство и ночью вместе с соучастниками совершил взрыв автомобиля сотрудника милиции в Гродно.

Позже вместе с Ириной Горячкиной, не входившей в состав группы, Автухович огнестрельное оружие перевез в Брест.

Заслушав обвинение, Николай Автухович не признал себя виновным в полном объеме.

Да, нет, не знаю

Остальные подсудимые отнеслись к обвинениям по-разному.

Например, подруга Автуховича Ирина Горячкина полностью признала вину. Ее обвинения не самые тяжкие – укрывательство лица, совершившего тяжкое преступление, и незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Признал свою вину и Антон Мельхер. Хотя какое отношение он имеет к группе Автуховича, не понятно. Парня логичнее было судить вместе с обвиняемыми по «делу брестского хоровода», потому что ему вменяется только участие в послевыборных акциях протеста.

Его маму, Ирину Мельхер, обвиняют по более серьезным статьям – как участника преступной группы, а также в сборе информации о сотрудниках милиции для их последующего запугивания. Ирина отреагировала на обвинение так: «Пыталась понять, в каком лингвистическом словаре можно найти эти слова, которые читал гособвинитель. Это для моего ума непостижимо. Виновата в том, что полминуты танцевала в хороводе, но через пару минут приехал водомет и всех нас разогнал».

«Не понимаю сути предъявленных обвинений, поэтому не принимаю. Они полностью сфабрикованы, основаны на ложных фактах», – заявил бывший воин-афганец Владимир Гундарь, который в одной из поездок в Украину сопровождал Автуховича.

Разобраться в нюансах обвинения во время суда пообещала Ольга Майорова, которая администрировала телеграм-канал «ДаВоли».

Напомним, что всего на скамье подсудимых 12 человек, и у всех позиция разная.

«Вы сыграли на нашем доверии»

С пламенной речью выступила в суде матушка Люба – жена священника Сергея Резановича. Она, муж, а также один из сыновей – Павел Резанович – проходят по уголовному делу как соучастники совершения актов терроризма. Хотя на суде выяснилось, что ни матушка Люба, ни отец Сергий, ни их сын Павел ни на кого не покушались, ничего не поджигали и не взрывали.

Допрос Любови Резанович длился два дня.

«Я, Резанович Любовь Александровна, глубоко раскаиваюсь в содеянном перед своей семьей, что я допустила большую ошибку и впустила по доверию, своей простоте и доброте Николая Автуховича в свой дом. Данная ситуация дала мне огромный жизненный урок. Осмыслив всё и пересмотрев, я твердо могу сказать: я больше никогда не совершу такой ошибки. Я не причинила в своей жизни и никогда не причиню вред человеку. Я не того склада ума.

Уважаемый Николай Автухович, хочу в первую очередь подчеркнуть, что вы сыграли на нашем доверии. В вашей непорядочности я уже убеждена. Вы привезли горе и беду в мой дом, дом священника. Вы оставили своими действиями инвалида детства, моего недееспособного сына, Резановича Артема Сергеевича, без родителей и без семьи. И я хочу, чтобы весь мир узнал о вашем непорядочном поступке по отношению к честной порядочной семье.

И еще раз повторяю: мне за эти слова не стыдно.

Уважаемый Николай Автухович, вам никто не давал права привезти в наш дом то, что было у вас в машине. Мы ничего не знали о ваших планах и намерениях. Двери нашего дома всегда были открыты для людей. Мы всегда были гостеприимными. Случайная трагедия моей семьи, семьи священника, на вашей совести. Вы не имели права, зная, что это семья священника, понимая положение, что в семье три инвалида, подставить нас обманным путем, приехать к нам и привезти то, что было в машине. Я ждала вас только в гости. Уважаемый высокий суд, уважаемые присяжные, уважаемые прокуроры и уважаемые адвокаты, я от своего имени, от имени моей семьи прошу прощения за потраченное время на нас, на наше разбирательство».

Что же совершили Сергей, Любовь и Павел Резановичи?

Они позволили Николаю Автуховичу пожить в своем доме в Бресте и время от времени наведывались к гостям.

Именно из этого дома Автухович и Резанович вышли в магазин, чтобы купить какие-то причиндалы для мангала, и были задержаны. Позднее во время обыска в доме и гараже было найдено то, что назовут «оружейным арсеналом».

На официальном языке это звучит так: «Любовь Резанович вместе с Сергеем и Павлом Резановичами предоставили членам преступной группировки Автуховича собственный дом и гараж для проживания и хранения автомобиля, боеприпасов, тротиловых шашек, взрывчатых веществ для дальнейшего их использования».

Кроме того, обвинение утверждает, что, «являясь убежденной сторонницей смены власти в стране насильственным неконституционным способом, вступила в преступную группировку Автуховича, считая своей задачей формировать протестные настроения в обществе с целью дестабилизации общественной обстановки. Разделяя взгляды Николая Автуховича, призывала бойкотировать результаты выборов президента, сконцентрировав свое внимание на сборе и распространении личных данных правоохранителей с целью запугивания их различными способами. Способствовала формированию негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов».

Любовь Резанович это категорически отрицает. В суде она заявила, что ни к милиции, ни к президенту никаких претензий не имела, не имеет и ни в чем таком не участвовала.

Впрочем, суду предстоит разбираться, кто что знал, а кто чего не знал. По крайней мере Сергей Резанович в своих показаниях признал, что видел у Автуховича что-то завернутое в тряпку, похожее на автомат, а также патроны, детонаторы, дымовые шашки. Да и именно Любовь Резанович, когда стало известно, что Автуховича и ее супруга задержали, лично по их просьбе прятала вещи Николая «в ямке, присыпав листьями». Правда, потом сама показала оперативникам эту ямку. В сумке нашли оружие.

Главная цель?

Обратим внимание вот на какую деталь. Требование новых честных выборов (а именно с ним протестующие выходили на акции протеста в 2020-м) следствие и прокуратура квалифицируют как «требование смены власти неконституционным путем». Но возникает вопрос: почему же «неконституционным», если именно честные и демократичные выборы, согласно Конституции, есть единственный законный способ смены власти в нашей стране? К сожалению, достаточно оснований утверждать, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Чтобы публика сильно не задумывалась над этим и другими вопросами, государственные СМИ в репортажах с суда активно рассказывают, что группа Автуховича готовилась убить Александра Лукашенко. Пропагандисты не обращают внимания на такой нюанс: речь идет не о подготовке и даже не об имевшемся плане покушения, а о разговоре. О нем известно со слов Сергея Резановича.

Но разговор разговором, а действия – это действия. О них-то в ходе судебного слушания пока ничего не было сказано.

Из показаний Сергея Резановича:

«…В один из дней в ноябре Автухович рассказал, что в составе какой-то группы планирует захватить административное здание, чтобы впоследствии поменять государственный флаг на бчб-флаг. Дат не называл. Также он говорил, что необходимо партизанить. Какими формами и методами, не пояснял. Рассказывал также о написании статей, которые распространяет в сети интернет, однако лично я их не видел и не читал. Также он сообщал о планах и подготовке террористического акта по устранению президента Беларуси. Что с целью свержения действующей власти необходимо совершить подрыв борта самолета №1 во время взлета или посадки. Для этой цели надо использовать ракету, как я понял, ручной гранатомет. Он пояснил, что для этого нужен специально обученный человек, который умеет пользоваться подобным оружием. Также Автухович рассказал, что ракета стоит дорого, но какой-то представитель из Америки пообещал финансовую помощь…»

– Как вы прокомментируете это заявление? – спросила прокурор

– Не хочу отвечать на дальнейшие вопросы, – сказал обвиняемый.

Можно ли считать этот рассказ доказательством того, что Автухович готовил покушение на Лукашенко, даже если такой разговор действительно был?

Выйдите на улицу и послушайте, как некоторые наши мамы разговаривают со своими детьми. «Убью! Придушу! Разорву!» Или нежно: «Я сейчас тебя съем!» Но ведь их никто не обвиняет ни в угрозе убийством, ни в подготовке к акту каннибализма. Потому что одно дело сказать и совсем другое – сделать. За слова и мысли не наказывают. По крайней мере раньше не наказывали.

Любовь и оружие

Новое в «деле Автуховича», о чем ранее не сообщалось, это то, что одна из обвиняемых оказалась сотрудницей Департамента охраны МВД. Это уроженка и жительница Волковыска Ирина Горячкина. С Николаем Автуховичем они знакомы с 2014 года.

На вопрос прокурора, какие у них были отношения, женщина ответила: «Исключительно личные… Отношения были очень близкими. Для меня это очень дорогой человек».

По словам Горячкиной, вместе с Николаем Автуховичем они не жили, однако встречались часто, особенно в первый год знакомства. Потом, как рассказала обвиняемая, «Николай стал часто уезжать», а она «просто жила своей жизнью».

– Всё последующее время иногда созванивались, переписывались. Это было редко, но я всегда ждала, – сказала Ирина Горячкина.

– Об отношении Николая Автуховича к действующей власти вам было известно? – поинтересовалась прокурор.

– Меня больше интересовало его отношение ко мне. Знала лишь, что он занимался какой-то общественной деятельностью. Какой именно – Николай не рассказывал. О своем отношении к действующей власти и главе государства он тоже не говорил, – ответила подсудимая.

В ноябре 2020-го состоялось знакомство Ирины с семьей Резановичей и Ириной Мельхер. По словам Горячкиной, в Брест она вместе с Николаем поехала, чтобы отдохнуть, как раз в это время у нее был отпуск.

– Чем занимались в Бресте? – спросила прокурор.

– Отдыхали. Помогали Резановичам по хозяйству. Николай огород перекопал, мангал собирался переделать. Я тоже по дому помогала, – ответила Ирина Горячкина.

На суде Ирина рассказала, что в один из дней, когда она вместе с Автуховичем находилась в Бресте у Резановичей, она увидела у него оружие, в частности предмет, похожий на гранату, и пистолет в кобуре. На вопрос, что это, Автухович ответил: «Живым не возьмут».

– Нахождение в одном помещении с гранатой вас не смутило? – спросила прокурор.

– Смутило. Я несколько раз хотела уехать из Бреста. Я была в отпуске и хотела побыть наедине с человеком, который мне очень дорог, а не в компании. В день ареста тоже хотела уехать, – сказала Горячкина.

– У вас не возникло желания кого-либо проинформировать об увиденном?

– Я об этом не думала.

– Как сотрудник Департамента охраны как вы должны были поступить, увидев оружие у Автуховича? – спросила прокурор.

– Конечно же, сообщить об этом, – ответила Горячкина.

– А как гражданин?

– Тоже, наверное, как-то отреагировать, сообщить куда-то.

– Так почему же не сообщили?

– Потому что это дорогой мне человек.

На вопрос прокурора о том, есть ли у обвиняемой сожаления о содеянном, та ответила, что сожалеет: «Если бы этого не сделала, то меня бы здесь не было».

Следствие ошиблось?

Николай Автухович продолжает настаивать на изменении меры пресечения многим фигурантам этого дела. Напомним, что еще на первом заседании он просил освободить Любовь Резанович, так как женщина понятия не имела о его планах и, обвиняя ее, следователи ошиблись.

Спустя неделю Автухович попросил освободить Ирину Горячкину, Владимира Гундаря, Галину Дербыш, Павла Саву.

«В этом деле нет и не может быть доказательств того, что Владимир Гундарь якобы совершил нападение на сотрудника КГБ, не говоря уже о преступлениях против государства», – сказал Автухович о Гундаре.

По его словам, из-за ошибки следствия за решеткой оказалась и гродненская пенсионерка Галина Дербыш. Это в ее доме останавливались Автухович, Сава и Попок, когда совершили поджог в Гродно, но, по словам Николая, женщина ни о чем не знала. В качестве подтверждения приводится тот факт, что она не предпринимала попыток к бегству, даже когда узнала об арестах. То есть о своей причастности к произошедшему Дербыш даже не догадывалась.

Что касается Павла Савы, то Автухович ходатайствовал об изменении ему меры пресечения на том основании, что тот активно сотрудничал со следствием и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Суд ходатайства не удовлетворил, а Сава не оценил. Наоборот, обвинил Автуховича в пиаре. Кстати, они родственники. Вернее, родственница – сожительница Павла Савы. Вместе они живут 15 лет и имеют общую дочь.

На следствии Сава дал признательные показания и на себя, и на других фигурантов (например, на Галину Дербыш), но на суде давать показания отказался.

Факты и домыслы

Судебные слушания продолжаются. Сейчас идет допрос обвиняемых. И в адрес группы Автуховича звучит так много обвинений, что, видимо, стоит напомнить, что конкретно они совершили.

В 2020 году Автухович вместе с Павлом Савой и Артуром Попком (его нет на скамье подсудимых, он в розыске) в Волковыске подожгли дом и автомобиль, принадлежащие сотруднику милиции, а также взорвали автомобиль милиционера в Гродно. При этом никто не пострадал. Позже во время обысков в разных местах, связанных с Автуховичем, было найдено оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества (не тонны, как сообщалось, первоначально, но всё-таки было). Если бы события не происходили после президентских выборов, то вполне вероятно, что произошедшее могло пройти по судебным хроникам как «Хулиганство» или «Злостное хулиганство», а также «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Но в итоге мы имеем дело о терроризме, по которому на скамье подсудимых сидят совсем не боевики, а преимущественно инвалиды и пенсионеры.

(Цитаты, использованные в этой статье, взяты из материалов государственных СМИ.)

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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