Исследование показало, что большинство жителей городов стали больше экономить, отказываясь от необязательных продуктов и товаров, стараясь найти низкие цены и урезая потребление услуг.

65% горожан заявили, что они стали чаще экономить. Таковы данные исследования SATIO на тему восприятия белорусами текущей экономической ситуации. Жителям городов предлагалось выбрать, какой потребительской стратегии они начали придерживаться. Большинство ответило, что стали экономить, другие модели поведения набрали примерно равное количество голосов, пишет Thinktanks.by.

Как именно экономят белорусы?

Выяснилось, что горожане комбинируют сразу множество способов: 2/3 экономящих применяют шесть и более вариантов экономии одновременно. Самые распространенные из них – поиск акций, отказ от необязательных расходов и крупных покупок (~90%).

Те, кто прибегнул к экономии, стали экономить почти на всем. В первую очередь – на одежде и обуви, бытовой химии, мебели, косметике.

Белорусы заявили, что сократили потребление многих продуктов питания: сладостей, мясных полуфабрикатов, овощей и фруктов.

Большинство начало экономить на всех видах услуг, вне зависимости от частоты пользования. Больше всего – на увлечениях, косметических услугах и такси.

Полный отказ в большей степени характерен для развлечений (34%), походов в кафе и рестораны (27%), такси (18%) и путешествий (20%).

К покупке впрок прибегнул каждый пятый городской житель Беларуси. впрок закупали базовые категории – бытовую химию и продукты питания.

Среди продуктов питания в первую очередь закупались товарами длительного пользования: крупой/мукой/макаронами, сахаром и солью, кофе и чаем, в бытовой химии – порошками и туалетной бумагой.

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