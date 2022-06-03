Бывший глава служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о первом лидере независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче.

«Шушкевич из этой тройки (Шушкевич, Горбачев и Кравчук. – Прим.) не выделялся, однако был глубже господина Кравчука. Он человек из науки. Я к нему относился с большим уважением. У меня теплые о нем воспоминания как о человеке, который делал свое дело и видел мир по-своему», – рассказал Шевченко.

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КСТАТИ

…Денег на памятник нет

Мингорисполком ответил на петицию с требованием почтить память Станислава Шушкевича в Минске.

Белорусы собрали подписи под петицией за то, чтобы установить в Минске памятник Станиславу Шушкевичу и назвать в его честь одну из улиц. Уже есть ответ Мингорисполкома.

Станислав Шушкевич, согласно ответу чиновников, включен в список известных деятелей, чьи имена предложены для присвоения составным частям столицы. Но сейчас отсутствуют заявки на наименование новых улиц города, которые проектируются, а денег на памятник нет. Это следует из ответа за подписью заместителя председателя горисполкома Артема Цурана.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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