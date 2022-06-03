Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву. Интервью опубликовали не центральные СМИ, а не самый популярный в стране телеграм-канал.

Говоря о январских событиях, когда по всему Казахстану прокатилась волна протестов и погромов, Назарбаев отметил, что их целью было «посеять хаос в стране и разрушить целостность государства».

«Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос. Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.

На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий», – уверен Назарбаев.

Примечательно, что в разгар беспорядков никаких новостей или заявлений от Назарбаева не было. Он появился на публике в конце декабря, после чего в буквальном смысле пропал. По стране поползли слухи, что Назарбаев и члены его семьи могли покинуть Казахстан. Но он не уехал.

Говоря о своих планах, Нурсултан Назарбаев напомнил, что является почетным председателем Евразийского экономического союза, а также Организации тюркских государств.

Он также сообщил, что сейчас занимается вопросами ядерной безопасности и пишет мемуары.

«Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, и мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности. Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха», – заявил Назарбаев.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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