Врачи из США впервые напечатали на 3D-принтере ухо из клеток 20-летней пациентки

Американская биотехнологическая компания объявила об успешной пересадке напечатанного на 3D-принтере человеческого уха. Компания 3DBio Therapeutics, используя клетки двадцатилетней пациентки, которая родилась с врожденным дефектом уха, напечатала новый орган, который по форме точно соответствует левому уху женщины.

После завершения процесса печати ухо было успешно пересажено на голову пациента, пишет Tengrinews. Без сомнения, у медиков теперь открываются захватывающие возможности в области тканевой инженерии.

Эта революционная процедура имплантации под названием AuriNovo была проведена командой под руководством доктора медицинских наук, ведущего детского ушного реконструктивного хирурга, специализирующегося на микротии, Артуро Бонилла.

“Как врач, который лечил тысячи детей с микротией (редкой врожденной деформацией, при которой одно или оба наружных уха отсутствуют или недоразвиты – редакция) со всей страны и со всего мира, я вдохновлен тем, что эта технология может означать для пациентов с микротией и их семей. Я надеюсь, что AuriNovo однажды станет стандартом лечения, заменив существующие хирургические методы реконструкции уха, требующие использования имплантатов из пористого полиэтилена (PPE)”, – сказал доктор Бонилла.

Согласно пресс-релизу компании, хирурги удалили полграмма хряща уха пациентки и отправили его вместе с 3D-сканом здорового уха в 3DBio Therapeutics. Там из образца ткани выделили хондроциты (клетки, ответственные за формирование хряща – прим.автора) и размножили их. Отмечается, что имплантат продолжает регенерировать хрящевую ткань, что придает ему вид и ощущение естественной части тела. Предполагается, что со временем имплантированное ухо примет более естественный вид, а по мере прорастания в него нервов приобретет чувствительность.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»