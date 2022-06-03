Бывшие рестораны McDonald’s будут называться “Доминис”. Об этом Москве 24 рассказал источник в компании.

16 мая McDonald’s объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией “ГиД”, управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Помимо ресторана у метро “Пушкинская”, возобновят работу заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов.

По словам Говора, приурочить запуск ко Дню России предложил Минпромторг. Все точки в России бизнесмен планирует открыть за два месяца. Он уточнил, что к перезапуску готовы 840 точек, еще несколько зарегистрированы.

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