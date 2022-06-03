Тема настоящей публикации возникла случайно. «Пусковым механизмом» послужило ранее опубликованное «Народной Волей» письмо Марии Колесниковой, написанное из гомельской женской колонии, где она находится в данный момент за участие в политических акциях 2020 года. На мой взгляд, отдельные строки ее письма заслуживают того, чтобы их процитировать еще раз. «Даже несмотря на всё, что мне пришлось пройти (и еще придется), я не пожалела о своем выборе ни на йоту», – написала она.

Эти слова приведены не для доказательства чего-либо и не в оправдание чего-либо, а исключительно для того, чтобы более четко оттенить те качества Марии Колесниковой, которые наиболее выразительно характеризуют ее как человека. Несгибаемая воля, моральная непоколебимость, политическая стойкость, преданность своим убеждениям и демократическим идеалам. Эти морально-волевые свойства, как мне кажется, должны быть присущи каждому подлинному патриоту, и на Марию Колесникову как носителя данных качеств сто́ит обратить внимание. Это особенно уместно сегодня, когда в стране повсеместно и очень много говорится о патриотизме.

Патриотизм – не только любовь к родной стране и не просто память о героическом прошлом нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Патриотизм – это также и воспитание на примерах личностей, которые видят несравнимо более высокое и значимое, чем повседневный мир личной жизни, а именно – Отечество, народ, его историческую судьбу, его чаяния и надежды. И Мария Колесникова, связавшая свою судьбу с судьбой Беларуси, как раз и является такой личностью. Она, дорожащая своей честью, гордостью и достоинством, как бы пафосно это ни звучало, по-настоящему раскрылась как человек с горячим сердцем, переживающим тревогу за будущее родного края, в непростой для Беларуси 2020 год. Разве это не патриот своей страны? Неужели то, что она не осталась равнодушным наблюдателем в эпохальный для Беларуси час, не является патриотизмом и примером для подражания?

В переломный момент своей жизни Мария Колесникова могла покинуть страну, у нее наверняка была такая возможность. Но она, прекрасно зная, что ждет ее впереди, предпочла остаться на родной земле вместе со своим народом. Чем объяснить подобный поступок? Только патриотизмом, и ничем иным. Патриот есть общественный продукт и субъект, который формируется и развивается лишь в обществе. Он действует не изолированно от него, а как неотъемлемая часть социального коллектива – народа. Это значит, что отношения патриота и общества характеризуются единством интересов, то есть судьба Отечества, его важные политические, идеологические и нравственные идеи становятся глубоко личным делом человека. Поэтому патриот всегда связан с обществом, в силу чего его деятельность и поступки обуславливаются интересами общества вне отрыва от него. Вот почему Мария Колесникова не воспользовалась возможностью уехать из страны, даже несмотря на угрозу ареста: будучи связанной неразрывными узами с Беларусью, она просто не могла не остаться в стране. И это есть патриотизм.

Политические оппоненты Марии Колесниковой, возможно, скажут: мол, со страниц «Народной Воли» просто-напросто пиарят несостоявшегося народного лидера, неудачницу, пытавшуюся на волне популизма стать авторитетной фигурой в государственной политике. Так, в независимой прессе действительно популяризируется Мария Колесникова. Только популяризируется она не как индивидуум, нуждающийся в искусственной имиджевой раскрутке, а как истинный патриот Беларуси, обладающий лучшими морально-волевыми и нравственно-этическими личностными свойствами. И потом, неужто для примера брать «конструктивных оппозиционеров», которые отрекаются от собственных воззрений и принципов, как только попадают, выражаясь словами Марии Колесниковой, «в «зону преломления реальности», где преломляются ценности, понятия о добре и зле… и сами люди»? Или редакторов телеграм-каналов, отказывающихся от своих убеждений, взглядов и даже своих подруг «под воздействием внешних обстоятельств и давления»?

Мария Колесникова, может, и не стала белорусской Жанной д’Арк. Вряд ли она стала бы и белорусской Маргарет Тэтчер. Но именно о таких людях, как Мария Колесникова, Кастусь Калиновский говорил Алесю Загорскому в романе В.Короткевича «Колосья под серпом твоим»: «Они любят… родину сильнее родного дома… сильнее самих себя. Они, понимаешь, свободно отдают жизнь, и дом, и всё для страны». В ней нет ни тени раболепия и пресмыкательства, она отважна, решительна и преданна своим взглядам, а это – драгоценнейшие качества патриота. И Беларусь гордится Марией Колесниковой, являющей собой яркий пример пламенного патриотизма.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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