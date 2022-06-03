«Что-то давно не слышно о таком известном футболисте, как Александр Глеб. Может быть, уехал работать за границу тренером?»

Виктор АЛЕКСЕЕНКО, г.Речица.

Бывший футболист английского «Арсенала», испанской «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб сейчас работает в структуре жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ».

«Я познакомился с генеральным директором, и там мы с ребятами, которые входят в совет директоров, поговорили и приняли решение помогать, вести, подсказывать, – рассказал Александр Глеб. – Тем более что я очень хорошо знаком с главным тренером и именно тренерским штабом «Торпедо-БЕЛАЗ», поэтому стараемся всё делать, чтобы развивался и клуб, и детско-юношеский футбол. Знаю, что у «Торпедо-БЕЛАЗ» большие планы по развитию детского футбола, будут строиться манежи.

Я вхожу в совет директоров, мы пытаемся где-то подсказать, что и как улучшить, какие условия для детей нужны, проводим повышение квалификации тренерского штаба детско-юношеских групп – это не короткий путь, это долгий путь, но его надо пройти, чтобы добиться результата».

Напомним: Глеб в январе текущего года официально стал членом совета директоров «Торпедо-БЕЛАЗ». Он завершил карьеру в марте 2020 года в «Ислочи», в которой провел 13 матчей.

Публикация из № 44 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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