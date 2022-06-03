«Знаю, что в прошлом сезоне бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Эдуард Занковец возглавлял новокузнецкий «Металлург», но затем покинул клуб. Где он в настоящее время работает? Нашел себе новую команду?»

Алексей ПРОТАС, г.Молодечно.

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– По некоторой информации, белорусский специалист Эдуард Занковец может возглавить «Югру» из Ханты-Мансийска. Планируется, что контракт будет заключен на один сезон.

Кстати, одним из ассистентов 52-летнего тренера станет еще один белорусский специалист Александр Макрицкий.

Напомним: в прошлом сезоне новокузнецкий «Металлург» под руководством Э.Занковца занял 5-е место в регулярном чемпионате ВХЛ, однако в первом раунде плей-офф уступил «Горняку-УГМК» (1:4).

Последним местом работы 50-летнего Макрицкого была минская «Юность», которую он покинул в январе 2021 года.

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