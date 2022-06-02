Адмирал Линда Фейган в среду официально была приведена к присяге в качестве командующего Береговой охраной США, став первой в истории женщиной, возглавившей отдельный вид Вооруженных сил страны.
“Она будет первой женщиной на посту командующего Береговой охраной, а также первой женщиной, возглавляющей какой-либо из видов ВС США. <…> Мы должны продолжать работать, чтобы гарантировать, что адмирал Фейган <…> не останется единственной. Нам необходимо, чтобы больше женщин занимали высшие должности в <…> ВС”, – заявил президент США Джо Байден на церемонии приведения Фейган к присяге.
На посту командующего Береговой охраной США Фейган сменила адмирала Карла Шульца.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!