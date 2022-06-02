Мужчина зашел в подъезд следом за 9-летней девочкой и, закрыв ей рот рукой, с применением силы совершил действия сексуального характера, сообщает МВД. На помощь пришли соседи, которые спугнули насильника, он убежал. Родители потерпевшей обратились в милицию.

Оперативники при силовой поддержке СПБТ “Алмаз” в течение суток задержали 34-летнего минчанина, ранее неоднократно судимого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

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