Мужчина зашел в подъезд следом за 9-летней девочкой и, закрыв ей рот рукой, с применением силы совершил действия сексуального характера, сообщает МВД. На помощь пришли соседи, которые спугнули насильника, он убежал. Родители потерпевшей обратились в милицию.
Оперативники при силовой поддержке СПБТ “Алмаз” в течение суток задержали 34-летнего минчанина, ранее неоднократно судимого.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!