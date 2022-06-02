Деревообрабатывающие заводы, принадлежащие литовской VMG и поставлявшие комплектующие для IKEA, прекращают работу в нашей стране.

Литовский концерн VMG Group, который является поставщиком материалов для бренда IKEA, останавливает свою работу в Беларуси. Об этом заявил его гендиректор Эгидиeс Моцкус.

По его словам, еще в марте прекратил работу завод в Могилеве, который выпускал продукцию для IKEA, а теперь остановлено и строительство предприятия в Витебске, пишет Thinktanks.by.

Владелец пока не определился, что он намерен делать с белорусскими активами.

Еще одна фабрика группы работает в Борисове – она пока не собирается закрываться, следует из комментария «Беллесбумпром» для OL.

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