Ясновидящая одержала победу в шоу в 2011 году

Как сообщает портал kp.ru, уроженка Волковыска и победительница 12 сезона популярного телепроекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич умерла после тяжелой болезни. Точная причина смерти не сообщается. Известно только, что звезда мистического шоу страдала от тяжелого недуга, пишет Комсомольская Правда.

Прощание с Еленой Ясевич состоится 2 июня 2022 года. Сообщается, что в 2018 году Елена пережила трагедию – умерла ее младшая дочь.

Поклонники шоу были впечатлены способностями Елены Ясевич, которая уверяла, что способность к предсказаниям ей досталась от прабабушки. Еще в детстве она начала развивать дар, чем изрядно пугала родителей. У Елены осталась 16-летняя дочь.

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