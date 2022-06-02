Сколько зарабатывают белорусские теннисистки

Ряд побед в Париже прибавит им призовых. Посчитали, сколько платят на Турнирах “Большого шлема” и не только

В Париже продолжается «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году достиг рекордных 43,6 млн евро. Белорусы за главный приз уже не сражаются, но все-таки прибавили в свою копилку и очки в рейтинг, и призовые на банковский счет, пишет Комсомольская Правда.

Призовые «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (в евро): 1-й круг – €62 000; 2-й круг – €86 000; 3-й круг – €125 800; 4-й круг – €220 000; 1/4 финала – €380 000; 1/2 финала – €600 000. Финал – это €1 100 000, а титул – €2 200 000.

Как видите, призовые платят даже за участие в первом круге. Но пробиться туда можно либо благодаря высокому рейтингу, либо преодолев квалификацию.

Раньше всех, во втором круге, из борьбы выбыл единственный белорусский представитель топ-100 Илья Ивашко. Значит, он заработал 86 000 евро. До третьего круга дошли Арина Соболенко и Виктория Азаренко – по 125 800 евро.

А больше всех заработала Александра Саснович, которая проиграла в четвертом круге (топ-16) – 220 000 евро.

47-я ракетка мира повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» – в 2018-м это был Уимблдон, а сейчас вот «Ролан Гаррос». Причем в Париже Александра получила свой самый большой денежный приз в карьере.

В этом году до «Ролан Гаррос» Александра заработала на всех турнирах чуть более 300 тысяч долларов. С учетом парижских призовых она заработала за карьеру около 4,5 млн. долларов.

На турнирах «Большого шлема» (их четыре), платят значительно больше, чем на менее значимых турнирах. Но и у турниров различный призовой фонд.

Например, на турнире с призовым фондом 240 тысяч долларов, который в начале года прошел в Аделаиде, Арина Соболенко проиграла в первом же матче и получила 2 675 долларов. А на последовавшем затем турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии – она одержала три победы и заработала 246 795 долларов.

За карьеру Арина Соболенко выиграла 10 титулов, доходила до полуфиналов двух турниров «Большого шлема» – Уимблдона и Открытого чемпионата США. И ее банковский счет об этом расскажет – призовыми она заработала за карьеру около 10,5 млн долларов.

Но до Виктории Азаренко ей еще далеко и по титулам, и по призовым. Виктория дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии, а всего у нее 21 титул.

По призовым за всю историю женского тенниса Виктория входит в топ-4 – 34,5 млн долларов. Впереди только сестры Серена и Винус Уильямс и Мария Шарапова. В этом году Виктория прибавила более 600 тысяч.

Здесь мы говорим только о призовых, заработанных на корте, без рекламных доходов. И не учитывая прочие траты, в том числе налоги. На “Ролан Гаррос” налог составляет 15%, на “Уимблдоне” – 20%, Открытом чемпионате США – 30%, а в Австралии – не фиксированный, зависит от заработка. Потому не удивительно, что российский теннисист Даниил Медведев признавался: в среднем, с призовых, суммы которых общеизвестны, на налоги и команду уходит около 50 процентов.

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