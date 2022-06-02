Сумма начисленных процентов составила 1,9 миллиона долларов

Комитет по определению кредитных деривативов определил, что Россия не оплатила проценты по суверенным облигациям. Против того, что кредитное событие, связанное с невыплатой, произошло, проголосовал только Citibank, остальные 12 членов комитета проголосовали за, пишет newtimes.ru. Рассмотрение вопроса по России состоится 6 июня. Как пишет Reuters, сейчас растут опасения по поводу того, что Москва столкнулась с риском первого за несколько десятилетий дефолта.

Как уточняет РБК, речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на 552 миллионов долларов Россия должна была погасить 4 апреля. Но тогда США запретили России платить по долгам из замороженных резервов. Минфин отчитался, что провел выплаты в рублях. Инвесторы планировали объявить дефолт России по этим платежам за нарушение валюты, но Минфин смог в конце апреля провести все в долларах. По данным СМИ для платежей были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ».

По мнению некоторых инвесторов, российский дефолт по другим долгам выглядит неизбежным после того, как в конце мая Минфин США не продлил лицензию, которая позволяла кредиторам получать платежи от России, несмотря санкции. У России около 40 миллиардов долларов в обращении по международным облигациям, и до конца года должны быть погашены чуть менее 2 миллиардов долларов. Министр финансов России Антон Силуанов утверждал, что госдолг будет обслуживаться в рублях, по аналогии с платежами за газ, только в обратную сторону. Деньги будут направляться через российский Национальный расчетный депозитарий, который не находится под санкциями Запада.

По подсчетам JP Morgan, в настоящее время около 2,54 миллиарда долларов чистых условных кредитных дефолтных свопов в отношении России, в том числе 1,68 миллиарда долларов в самой стране.

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