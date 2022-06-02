Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси объявил о выпуске бесплатного мобильного приложения для родителей под названием Bebbo. Это карманный помощник для мам, пап, бабушек и дедушек и интерактивный гид в одном лице, который сопровождает с момента рождения ребенка до первого дня в школе (от 0 до 6 лет).

“На связи” с родителями и опекунами 24/7 врачи, психологи и эксперты по созданию безопасной среды вокруг малыша.

Новое мобильное приложение поможет мамам и папам, бабушкам и дедушкам справиться с родительским стрессом, трудностями в воспитании ребенка. Скачать его можно в AppStore и Google Play , узнать больше информации на сайте .

Ежедневно с помощью Bebbo вы можете:

следить за прогрессом ребенка,

стимулировать развитие с помощью игр,

получать подсказки от экспертов,

вести учет медосмотров и прививок,

принимать напоминания о важных этапах развития,

узнавать о методах улучшения языковых, моторных и социальных навыков ребенка.

Кроме того, приложение будет полезно и специалистам (например, воспитателям, врачам), которые работают с родителями и детьми. Библиотека материалов станет полезным ресурсом для специалистов, работающих с детьми, и инструментом для построения доверительных отношений с родителями.

Сотрудники медицинских или дошкольных учреждений могут рекомендовать родителям использовать приложение либо сами обращаться к нему за быстрыми советами.

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