Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси объявил о выпуске бесплатного мобильного приложения для родителей под названием Bebbo. Это карманный помощник для мам, пап, бабушек и дедушек и интерактивный гид в одном лице, который сопровождает с момента рождения ребенка до первого дня в школе (от 0 до 6 лет).
“На связи” с родителями и опекунами 24/7 врачи, психологи и эксперты по созданию безопасной среды вокруг малыша.
Новое мобильное приложение поможет мамам и папам, бабушкам и дедушкам справиться с родительским стрессом, трудностями в воспитании ребенка. Скачать его можно в AppStore и Google Play, узнать больше информации на сайте.
Ежедневно с помощью Bebbo вы можете:
- следить за прогрессом ребенка,
- стимулировать развитие с помощью игр,
- получать подсказки от экспертов,
- вести учет медосмотров и прививок,
- принимать напоминания о важных этапах развития,
- узнавать о методах улучшения языковых, моторных и социальных навыков ребенка.
Кроме того, приложение будет полезно и специалистам (например, воспитателям, врачам), которые работают с родителями и детьми. Библиотека материалов станет полезным ресурсом для специалистов, работающих с детьми, и инструментом для построения доверительных отношений с родителями.
Сотрудники медицинских или дошкольных учреждений могут рекомендовать родителям использовать приложение либо сами обращаться к нему за быстрыми советами.
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