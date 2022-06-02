На заседании Священного синода в Москве избрали епископа Пинского и Лунинецкого. Им стал архимандрит Георгий (Войтович), служитель пинской Епархии, клирик Варваринского женского монастыря в Пинске и эконом Пинского епархиального управления.

Согласно официальному сайту Московского Патриархата, архимандрит Георгий родился 24 сентября 1964 года в Пинске, окончил там среднюю школу №10. Будущий священнослужитель учился в ПТУ-88, а после армии работал сначала в районном узле связи Пинска, а потом – художником-оформителем в городском «Стройтресте №2».

В сан диакона рукоположен в 1986 году, был клириком в Дрогичинском и Пинском районах, в 1990 году стал настоятелем прихода храма в деревне Молодово Ивановского района. В девяностые годы обучался в Минской, а затем в Московской духовных семинариях. 9 марта 1999 года возведен в сан игумена, 26 сентября 2004 года – в сан архимандрита.

Архиепископ Стефан, который более 30 лет управлял Епархией, умер 22 апреля на 79-м году жизни.

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