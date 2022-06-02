Hewlett Packard Enterprise приостановила поставки и продажи продукции в России и Беларуси по причине «нецелесообразностью деятельности» в этих странах.
Однако ноутбуки и принтеры этого бренда все еще доступны на рынке. Их производством и продажей занимается отдельная компания HP Inc., которая о своем уходе не объявляла, а лишь временно прекратила поставки продукции в конце мая, пишет Office Life.
Ранее сообщалось, что в марте HP приостанавливала работу на российском рынке с возможностью возврата на него.
Продукция HP включена российским правительством в список для параллельного импорта.
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