Hewlett Packard Enterprise приостановила поставки и продажи продукции в России и Беларуси по причине «нецелесообразностью деятельности» в этих странах.

Однако ноутбуки и принтеры этого бренда все еще доступны на рынке. Их производством и продажей занимается отдельная компания HP Inc., которая о своем уходе не объявляла, а лишь временно прекратила поставки продукции в конце мая, пишет Office Life.

Ранее сообщалось, что в марте HP приостанавливала работу на российском рынке с возможностью возврата на него.

Продукция HP включена российским правительством в список для параллельного импорта.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»