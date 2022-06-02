Сотни французских дипломатов приняли участие в Париже во всеобщей забастовке сотрудников МИД Франции, которая прошла перед министерским дворцом на набережной Орсе, передает ТАСС.

Согласно информации, протестующие развернули перед зданием большие транспаранты с лозунгами: “Профессиональные дипломаты бастуют”, “Дипломатия под угрозой”.

Социальный протест, организованный профсоюзными объединениями французских дипломатов, призван продемонстрировать несогласие сотрудников внешнеполитического ведомства с организационной реформой. Государство решило провести реформу в целях обеспечения большей профессиональной мобильности госаппарата.

Сотрудники МИД Франции обеспокоены тем, что “дипломатическая профессия постепенно исчезает, поскольку за последние три десятилетия штаты дипслужбы во всех категориях сократились наполовину”. Только с 2017 года было ликвидировано три тысячи должностей. Во французском дипкорпусе опасаются, что теперь наиболее престижные должности будут получать не профессионалы, а “парашютисты” из других ведомств. Новые меры, считают в министерстве, приведут в результате к разладу всего дипломатического механизма.

Забастовку поддержали не только в Париже, но и в посольствах Франции за рубежом.

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