Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд: обвинения в насилии сняты

Депп выиграл дело о клевете у бывшей супруги
В Фэрфаксе, штат Вирджиния, завершился судебный процесс между звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Судебные разбирательства между экс-супругами длились полтора месяца, а иск был подан еще в 2019 году. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке. В конечном счете присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической, пишет Лента.ру.
Херд должна будет выплатить Деппу 8,35 миллиона долларов
Присяжные решили, что актриса выплатит бывшему мужу 10 миллионов долларов компенсации за ущерб и 5 миллионов долларов штрафных санкций. При этом в штате Вирджиния действует ограничение по возможным штрафным санкциям в 350 тысяч долларов. В то же время, рассматривая встречный иск Херд к Деппу, присяжные усмотрели клевету в адрес актрисы в высказываниях одного из адвокатов звезды «Пиратов Карибского моря» — и оценили этот ущерб в 2 миллиона долларов. Тем самым общая сумма компенсации, которую будет обязана выплатить Херд, составляет 8,35 миллиона долларов. Отмечается, что это больше, чем получила актриса по разводу с Деппом.
Слушания транслировались в режиме реального времени
Судья Пенни Азкарате разрешила транслировать слушания в режиме реального времени, что превратило разбирательство между Деппом и Херд в один из самых громких и широко освещаемых процессов современности. Нарезки с заседания разлетелись по соцсетям и становились основой для юмористических видео в TikTok, а фанаты актера сотнями выстраивались перед зданиями суда, чтобы увидеть своего кумира.
В то же время актриса заявила, что из-за дела о клевете столкнулась с серьезной травлей. «Люди хотят убить меня, и они говорят мне об этом каждый день», — сказала она. По словам Херд, ее дочь Уну Пейдж Херд угрожали положить в микроволновую печь, а Депп обещал, что если она уйдет от него, то он заставит ее вспоминать о нем «каждый божий день своей жизни».
Деппа поддержали Ева Грин, Кейт Мосс и Пол Маккартни
Во время судебных разбирательств звезду «Пиратов Карибского моря» поддерживали не только поклонники, но и различные знаменитости. Так, экс-участник Beatles Пол Маккартни во время выступления в Орландо исполнил песню My Valentine, пока на экранах за его спиной под бурные аплодисменты зрителей появился видеоролик с Деппом и Натали Портман.
Бывшая возлюбленная актера, модель Кейт Мосс, выступила в суде, чтобы опровергнуть слова Херд о том, что Депп применял насилие и к ней тоже. «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — подчеркнула модель.
Кроме того, пост в поддержку артиста опубликовала Ева Грин. «Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце и его жизнь и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо», — написала актриса в соцсетях.
При этом актриса и рок-певица Кортни Лав призналась, что сочувствует обоим знаменитостям. Она рассказала, что Депп спас ее от смерти, когда в 1995 году у нее случилась передозировка наркотиками, а также отметила, что актер поддерживал ее с тех пор на протяжении всего времени. Лав также высказывалась о травле по отношению Херд: «Я была самой ненавидимой женщиной в мире до TikTok, и сейчас я действительно испытываю сочувствие по отношению к Эмбер. Черт возьми. Представляете, каково это?»
В ходе заседания супруги не раз заявляли, что дело нанесло серьезный удар по их карьере
Депп утверждал, что одной из причин, по которым он подал иск против бывшей супруги, стала необходимость отстоять себя и свою карьеру. «Я этого не заслужил, как и мои дети, и люди, которые верили в меня все эти годы», — подчеркивал он. На фоне разбирательств с артисткой его лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари».
Эмбер Херд также не раз указывала на то, что иск бывшего мужа негативно отразился на ее работе. В статье для The Washington Post она писала, что после развода потеряла роль в фильме, а модный бренд, лицом которого она была, разорвал с ней контракт. К моменту вынесения вердикта петиция с требованием уволить актрису из «Аквамена» собрала более 4,4 миллиона подписей. Во время суда Херд заявила, что была вынуждена вести продолжительные переговоры, чтобы принять участие во второй части «Аквамена», так как компания Warner Bros. хотела полностью исключить ее из проекта. По словам актрисы, в итоге она появилась на 10 минут в «очень урезанной версии» оригинальной истории, запланированной для ее героини Меры. Также Херд обвиняла Деппа в попытках контролировать ее карьеру и требованиях отказываться от ролей, подразумевающих съемки в постельных сценах.
На протяжении всего судебного процесса Депп отвергал обвинения в насилии
Актер не раз называл обвинения бывшей жены клеветой и подчеркивал, что никогда не поднимал руку на женщину. Он отмечал, что у Херд часто проявлялись суицидальные наклонности. Во время ссор она якобы заявляла, что не сможет существовать без актера и угрожала покончить жизнь самоубийством, когда артист, пытаясь избежать конфликта, уходил от нее.
Бывшие охранники звезды Малкольм Коннолли и Шон Бетт поддержали его и рассказали, что Херд сама применяла насилие по отношению к бывшему мужу. Они рассказали, что видели на лице Деппа следы побоев, в то время как у артистки никогда не было никаких ран и синяков. Бетт показал присяжным снимки с избитым актером и рассказал, что уговаривал звезду зафиксировать эти доказательства, если Херд вдруг решит выдвинуть обвинения против бывшего мужа.
Херд обвиняла Деппа в побоях, изнасиловании и изменах
Артистка настаивала, что во время брака Депп постоянно применял к ней насилие. Она утверждает, что сразу после свадьбы он изменил. «Я увидела, что он переписывался с женщиной, с которой то встречался, то расставался в начале наших отношений. Поэтому я узнала ее по имени, но ту переписку он вел сразу после нашей свадьбы», — сказала актриса. Она также заявляла, что в 2015 году Депп, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросился на супругу, ударил ее об стену, разбив об нее бутылку и сорвав с нее ночную рубашку. У них завязалась драка, после которой, по словам Херд, Депп изнасиловал ее бутылкой. Потом она заметила, что у артиста перебинтован палец. Актриса утверждала, что он использовал собственную кровь, чтобы написать на стене ее имя.
В 2020 году Джонни Депп проиграл дело о клевете
Два года назад актер проиграл суд против британского таблоида The Sun. Артист решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал жену. Сама Эмбер Херд выступала в качестве свидетельницы. По словам судьи, Депп предоставил все основания для возбуждения иска о клевете. При этом ответчик в лице News Group Newspapers (издатель The Sun) рассказал о 14 случаях домашнего насилия — суд посчитал эти заявления правдивыми. Юридическая команда актера настаивала на том, что настоящим обидчиком в его отношениях была именно Херд.
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