Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд: обвинения в насилии сняты

Во время судебных разбирательств звезду «Пиратов Карибского моря» поддерживали не только поклонники, но и различные знаменитости. Так, экс-участник Beatles Пол Маккартни во время выступления в Орландо исполнил песню My Valentine, пока на экранах за его спиной под бурные аплодисменты зрителей появился видеоролик с Деппом и Натали Портман.

Бывшая возлюбленная актера, модель Кейт Мосс, выступила в суде, чтобы опровергнуть слова Херд о том, что Депп применял насилие и к ней тоже. «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — подчеркнула модель.

Кроме того, пост в поддержку артиста опубликовала Ева Грин. «Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце и его жизнь и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо», — написала актриса в соцсетях.

При этом актриса и рок-певица Кортни Лав призналась, что сочувствует обоим знаменитостям. Она рассказала, что Депп спас ее от смерти, когда в 1995 году у нее случилась передозировка наркотиками, а также отметила, что актер поддерживал ее с тех пор на протяжении всего времени. Лав также высказывалась о травле по отношению Херд: «Я была самой ненавидимой женщиной в мире до TikTok, и сейчас я действительно испытываю сочувствие по отношению к Эмбер. Черт возьми. Представляете, каково это?»