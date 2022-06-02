ООО “СТАТУСКВО”, ранее являющееся частью холдинга Parimatch, более не аффилировано с ним и переходит в статус независимого субъекта оперирования. Международная компания Parimatch выходит из уставного капитала белорусской компании.

Используя на локальном рынке собственные разработки и маркетинговые стратегии, а также сохраняя отношения со всеми ключевыми партнерами, компания продолжает оперировать на рынке, являясь гарантом надежности и лидером индустрии, пишет Смартпресс.

– В ближайшее время мы анонсируем старт работы под новым брендом. Для игроков на локальном рынке, как и ранее, доступны все сервисы в полном объеме. Продолжаются все текущие партнерские и социальные проекты. Мы планируем увеличить инвестиции в собственную разработку и tech-решения для усиления продукта. В настоящее время большая часть процессов уже на стороне белорусского офиса. В данный момент происходит перевод поддержки сервисов под управление локальной команды, – отметила Юлия Лешкова, глава белорусской компании.

ООО “СТАТУСКВО” основано в 1993 году, является лидером индустрии беттинга Беларуси, победителем в номинациях “Букмекерская компания” и “Популярный онлайн-продукт для развлечений” (“Бренд года”, 2021), “Букмекерская компания года” и “Онлайн-казино года” (“Выбор года”, 2021), “Мобильное приложение для ставок № 1” (“Номер один”, 2021). Компания объединяет технологии, бизнес и спорт и дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках.

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