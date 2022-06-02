Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций одобрила изменение написания названия Турции в официальных документах. Теперь страна будет именоваться Türkiye вместо Turkey. Как уточнили в МИД Турции, решение было принято для «повышения престижа страны на международной арене».

Из индеек в Türkiye

Стефан Дюжаррик заявил, что ООН переименовала Турцию в ответ на просьбу последней. По его словам, изменение вступило в силу сразу после обращения турецких властей, пишет gazeta.ru.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — сказал официальный представитель генсека ООН, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. При этом место Турции в алфавитном порядке не изменится.

Беседуя с агентством Anadolu, Дюжаррик уточнил, что в ООН поступило письмо от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на имя генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать название Türkiye на международной арене.

Комментируя изменение названия страны, глава Чавушоглу пояснил, что решение об отправке письма на имя генсека ООН было принято в рамках программы Анкары по «повышению престижа страны на международной арене».

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye», — написал он накануне в соцсетях.

Позже, беседуя с Anadolu, Чавушоглу заявил, что для переименования Управление по коммуникациям Турции подготовило «хорошую почву».

Также издание отметило, что старое название страны было неблагозвучным, а в переводе с английского означало «индейка». Поэтому при прочтении фразы, написанной на товарах турецкого производства, — «Made in Turkey» — могли возникнуть сложности.

Теперь название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.

Указ президента

Сама Турция переименовала себя еще 3 декабря 2021 года. Соответствующий указ Реджепа Тайипа Эрдогана был размещен на сайте официального издания Resmi Gazete.

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