Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Согласно материалам уголовного дела, днем 23 мая 84-летнему минчанину на городской телефон позвонил мужчина, который представился сыном и сообщил, что попал в беду. Голос звонившего показался пенсионеру незнакомым, и он сразу высказал свои подозрения. Тогда злоумышленник, пользуясь преклонным возрастом потерпевшего, продолжил настаивать и говорить, что является его сыном, а голос исказился из-за того, что ему зашивали губу и имеются иные повреждения, которые также могли повлиять на голос.

Убедив пенсионера в правдивости своих слов, «сын» сообщил, что совершил ДТП, в котором пострадала беременная девушка, и чтобы избежать уголовной ответственности необходимо возместить причиненный вред в размере 50 тысяч долларов США.

Потерпевший совместно с супругой копил деньги всю жизнь, и такая сумма у них имелась. Далее 84-летнему жителю столицы позвонил лже-следователь, который сообщил, что за деньгами приедет его помощник. Пенсионер согласился и уже через непродолжительное время передал все накопления курьеру.

Следует отметить, что в Советском районе столицы зафиксировано уже более 20 подобных случаев. Общий ущерб, причиненный жителям района, составил почти полмиллиона рублей. Все потерпевшие являются люди преклонного возраста, самому старшему из них 92 года.

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