Музыканты сыграют в том числе на единственном органе в Гомельской области, а ядро фестиваля будет в Пинске

Фестиваль академической органной музыки «Ars Magna Organi» («Великое искусство органа») пройдет с 18 июня по 18 сентября 2022 года в 12 местах Беларуси. Фестиваль будет состоять из 54 концертов. Известные музыканты сыграют на 6 исторических органах (костёлы в Пинске, Медведичах, Гродно (францисканский), Мстибово, Лиде (Фара), Волколате), 2 современных органах (Витебская филармония, костёл в Миорах), 2 перенесенных б/у органах (в костёлах в Лельчицах и Могилёве) и 2 электронных органах (костёл на Девятовке в Гродно и костёл в Новополоцке), пишет katolik.life.

Как сообщил один из организаторов, органовед Александр Бурделёв, в 10 костёлах вход для слушателей концертов будет свободным – всего в храмах пройдет 47 бесплатных концертов академической органной музыки. В том числе – на единственном органе в Гомельской области, который находится в костеле в Лельчицах. Этот инструмент из Варшавы был перенесен в 2018 году и пересобран.

«Ядро фестиваля – 18 бесплатных концертов, в которых примут участие все участники фестиваля, на органе 1836/1936 годов в пинском кафедральном костеле. Здесь организаторами фестиваля уже второй раз выступают Курия Пинской епархии и горисполком, а большая часть финансирования – средства, завещанные в 2020 году на фестиваль Юрием Зиссером».

Александр Бурделёв также приводит расписание фестиваля, упорядоченное по местам проведения концертов, и другие подробности – в своем сообщении в Фейсбуке.