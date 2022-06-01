Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери в стране составляют до 100 человек погибшими.

“Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так что мы держим свои оборонительные рубежи”, – сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

При этом он подчеркнул, что самая сложная ситуация на востоке Украины и юге Донецкой и Луганской областей.

Зеленский также назвал Украину “оборонительным периметром” для стран Запада, поскольку “Россия точно не собирается останавливаться на Украине”.

“Другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС — или некоторые из них уже являются странами-членами НАТО — они уже под угрозой”, – подчеркнул президент Украины.

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