Для учащихся девятых и 11-х классов учреждений общего среднего образования Беларуси с первого дня лета начинаются выпускные экзамены.

Первыми покажут свои знания одиннадцатиклассники. Их ждет четыре испытания. Уже 1 июня они напишут изложение по белорусскому или русскому языку (по выбору), 3 июня – русский язык (изложение), 6 июня – контрольную работу по математике, последним будет иностранный язык, дату которого определяют сами школы.

Девятиклассников ожидают три выпускных экзамена, которые пройдут в письменной форме. Уже завтра, 2 июня, они напишут диктант по белорусскому языку, затем 7 июня – диктант по русскому языку, последним будет контрольная работа по математике, которая пройдет 9 июня.

Все письменные экзамены начнутся в 9 часов. Как обычно, тексты и задания для школьников будут объявлены через СМИ – по радио и телевидению, а также размещаться на портале Минобра.

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