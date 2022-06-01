Вступил в законную силу приговор в отношении Тихановского С.Л., Статкевича Н.В., Лосика И.А., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. и Цыгановича В.В.

По итогам рассмотрения дела в суде первой инстанции всем назначено наказание в виде лишения свободы:

Тихановскому С.Л. на срок 18 лет;

Сакову А.Н. и Попову Д.Ю. – 16 лет каждому;

Лосику И.А. и Цыгановичу В.В. – 15 лет каждому;

Статкевичу Н.В. – 14 лет.

На приговор суда обвиняемые и их защитники подали апелляционные жалобы.

По итогам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила приговор без изменения.

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