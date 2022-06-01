Вступил в законную силу приговор в отношении Тихановского С.Л., Статкевича Н.В., Лосика И.А., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. и Цыгановича В.В.
По итогам рассмотрения дела в суде первой инстанции всем назначено наказание в виде лишения свободы:
- Тихановскому С.Л. на срок 18 лет;
- Сакову А.Н. и Попову Д.Ю. – 16 лет каждому;
- Лосику И.А. и Цыгановичу В.В. – 15 лет каждому;
- Статкевичу Н.В. – 14 лет.
На приговор суда обвиняемые и их защитники подали апелляционные жалобы.
По итогам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила приговор без изменения.
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