В Слуцке, в детском развлекательном центре «Лео Парк» произошла трагедия. Погиб пятилетний мальчик. Причины смерти ребенка устанавливаются, центр продолжает работать, сообщает Mlyn.by.

«Мальчик пришел к нам с мамой. Все было хорошо. Отдыхал, прыгал на батуте. Трагедия произошла во второй половине дня. Ребенку вдруг стало плохо. Срочно вызвали скорую помощь. Медики приехали очень быстро — примерно через пять-семь минут. Проводили мальчику реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», — рассказала администратор детского центра.

Девушка отметила, что на ребенке не было видимых телесных повреждения – ни синяков, ни ссадин.

Она также уточнила, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа, у следователя не было вопросов к руководству детского центра, а его работу никто не останавливал.

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