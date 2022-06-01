Катарская принцесса Касия Галланио умерла в Испании. Ранее она критиковала королевскую семью эмирата.

Тело 45-летней Касии Галланио – американки польского происхождения, было найдено полицией в ее доме, в испанской Марбелье. Касия была третьей женой Абдель Азиза бин Халифы аль Тани – министра нефти Катара и члена королевской семьи. В 2006 году они развелись. Галланио много лет боролась за право опеки над своими тремя дочерьми. Она обвиняла бывшего мужа в сексуальном насилии над одной из дочерей, но проиграла суд. Дети остались жить с отцом в Париже.

Однако полтора месяца назад одна из дочерей подала во Франции жалобу на Абдель Азиза аль Тани и обвинила его в домогательствах. Предварительное расследование было начато прокуратурой Парижа по обвинению в “сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах”. Сообщалось, что при подаче жалобы девушку сопровождала ее мать – Касия Галланио.

Французская газета Le Parisien сообщила, что предварительная версия смерти принцессы – передозировка наркотиков.

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