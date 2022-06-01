В Ираке из-под воды показался древний город с дворцом

В Ираке по мере высыхания водохранилища на поверхность выходит древний город.

Сообщается, что в последние месяцы страна пострадала от сильной засухи. В результате этого водохранилище Мосула сильно обмелело, а на его месте стал проступать очертания древнего поселения, возраст которого насчитывает 3 400 лет.

Место археологических раскопок было названо Кемуне. Руины состоят из дворца и нескольких других крупных построек, относящихся к бронзовому веку. Ученые предполагают, что это может быть городом Закику, оживленным центром империи Миттани, которая процветала на берегах реки Тигр в 1550-1350 гг. до нашей эры.

Помимо дворца, исследователи обнаружили еще несколько интересных сооружений. К ним относятся большое укрепление со стеной и башнями, промышленный комплекс и огромное многоэтажное складское здание. Удивительно, но археологи также нашли несколько керамических кувшинов, содержащих более 100 необожженных глиняных табличек с клинописными надписями.

Команда надеется, что эти записи могут содержать некоторую информацию о том, кто жил в городе, и, возможно, даже о самом землетрясении, которое привело к его гибели.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»