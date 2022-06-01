Александр Лукашенко 31 мая подписал указ «О расширении использования государственными организациями информационно-коммуникационных технологий».

Документ предусматривает подключение всех ведомственных систем электронного документооборота органов государственного управления и государственных организаций к системе «Ведомственный архив» до 1 июня 2023 года.

Теперь все госорганизации при оказании электронных услуг должны проводить идентификацию и аутентификацию физических и юридических лиц с использованием Единой системы идентификации, пишет Office Life.

Владельцем и оператором Единой системы идентификации утвержден Национальный центр электронных услуг, который на договорной основе оказывает госорганизациям и предпринимателям услуги, необходимые для идентификации физлиц и юрлиц.

При этом идентификация и аутентификация физических лиц проводится на безвозмездной основе.

До 1 июля 2023 года EDI-провайдеры и НЦЭУ должны наладить взаимодействие с операторами электронного документооборота — нерезидентами через общегосударственную автоматизированную информационную систему для передачи и получения электронных накладных, товаросопроводительных документов, подтверждающих перемещение товаров.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в рамках проекта Национальной системы информационной прослеживаемости товаров создан институт операторов электронного документооборота — EDI-провайдеров. Они обязаны проверять поступающие к ним электронные накладные со сведениями о прослеживаемых товарах на предмет наличия у субъекта хозяйствования заявленного количества перемещаемых товаров со сведениями, имеющимися в системе прослеживаемости, а также передавать созданные электронные накладные.

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