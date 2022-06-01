Фото с сайта hightech.fm

За последние несколько недель «Уэбб» уже успел показать, на что способен, отправив на Землю несколько изображений. Это всего лишь тестовые фотографии, но они показывают всю его мощь.

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