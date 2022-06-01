По данным следствия, днем 31 мая в здании районного отдела внутренних дел в одном из рабочих кабинетов, где находились сотрудник милиции и доставленный для разбирательства житель Могилева, произошло воспламенение изъятого имущества с последующим пожаром в помещении. В результате мужчина погиб, сотрудник госпитализирован, сообщает Следственный комитет.

Выбывшей на место следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначен необходимый комплекс экспертиз.

Установлено, что погибший мужчина ранее неоднократно судим. Разбирательство проводилось по сообщению о краже бензопил.

По данному факту следственным управлением УСК по Могилевской области проводится проверка. Причина произошедшего устанавливается.

Неофициально распространяется информация, что погибший мужчина поджег себя и милиционера. Сотрудник РОВД находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба Минздрава, у него ожог 76% поверхности тела.

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