Чемпионка Беларуси по стрельбе из лука Карина Козловская ушла из сборной и уехала из Беларуси. Об этом спортсменка написала в инстаграме.

«Мне 21. И на сегодняшний день белорусская спортивная карьера для меня закончена. Начиная с 2020 года я находилась в постоянном стрессе. Из-за олимпийских игр, пандемии, выборов, и после политических репрессий, которые продолжаются в стране до сих пор, и войны в Украине. Ради спорта я молчала, терпела унижение, угрозы, запугивания. Лишалась все большего количества прав, обрастала правилами и контролем, теряя все доверие к окружающим меня людям, а они ко мне. Все дошло до точки невозврата и мною было принято решение уехать из страны», – написала Карина.

Козловская заявила, что теперь свободна и находится в безопасности. В 2020 году она подписала письмо спортсменов за честные выборы.

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