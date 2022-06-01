Власти Казахстана пошли на уступки Беларуси и России: требование о запрете на перецепку не будет действовать для перевозчиков из этих стран до начала следующего года.

Для защиты интересов национальных автоперевозчиков с 2017 года в Казахстане введены ограничения по перевозкам в третьи страны и из них, в том числе на перецепку, пишет Office Life со ссылкой на nur.kz. В частности, разрешительная система автомобильных перевозок не допускает перегрузку на территории страны, которая не является пунктом отправления или назначения груза из третьих стран в Казахстан. Эта мера распространяется как на зарубежных, так и на казахстанских участников рынка.

Сейчас же Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявило о приостановлении запрета на перецепку для грузоперевозчиков из Беларуси и России.

В сообщении ведомства сказано, что недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете на перецепку до 1 января 2023 года. Но в Казахстане эти правила продолжали действовать, что приводило к штрафам и задержанию транспорта белорусских и российских компаний.

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