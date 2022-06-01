Италия и Турция отменяют все ковидные ограничения на въезд с 1 июня

Теперь при въезде в Италию путешественникам не нужно предъявлять документы о вакцинации, справки о выздоровлении от COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-теста и оформлять специальный GreenPass, сообщает министерство здравоохранения Италии.

Кроме того, с 1 мая в Италии маски больше не являются обязательными в барах, ресторанах и на стадионах. А с 15 июня можно не носить маску в большинстве общественных мест: кинотеатрах, театрах и закрытых мероприятиях. Власти пока не решили, сохранится ли масочный режим после 15 июня для проезда на транспорте, включая поезда и самолеты, пишет Смартпресс.

Турция с 1 июня также отменяет требование предъявлять на въезде отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Турции