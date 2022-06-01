Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ приняло решение о поставке на Украину современных систем ПВО IRIS-T SL.
“Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ”, – сказал Шольц.
В середине мая немецкий таблоид Bild писал, Украина заинтересована в получении 10 систем IRIS-T SLM. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, потолок поражения – 20 км, пишет BBC News.
Система может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники и так далее.
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