Двойное убийство в Столбцовском районе: подозреваемый задержан

По данным следствия, днем 31 мая в милицию поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Дружная Столбцовского района тел женщины и мужчины с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, работу которой координировал заместитель начальника УСК по Минской области Валерий Калин. В ходе осмотра зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему, в том числе ножи. Допрашиваются свидетели. Следователями назначены судебно-медицинские, комплексная биолого-генотипоскопическая, трасологическая и иные экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний местный житель. По предварительной информации, накануне погибшие употребляли спиртные напитки в доме, где проживал мужчина. В ходе возникшей ссоры последний нанес ножевые ранения гостям, от которых они скончались на месте. Погибшей был 41 год, погибшему мужчине – 47 лет.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый ранее неоднократно судим. Окончательная оценка его действиям будет дана по результатам расследования.