Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, в том числе британцы Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим, не подлежат обмену. Им в ДНР грозит смертная казнь.

“Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи”, – цитирует ТАСС председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елену Шишкину.

Шишкина также полностью исключила возможность обмена членов батальона “Азов”.

Она также заявила, что среди воюющих на стороне Украины есть представители многих стран, отметила Шишкина. Прежде всего это Польша, Литва, Франция.

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